«Мне, может быть, неделя-две остались»: бывшая жена Андрея Аршавина сделала публичное заявление

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина и мама его дочери Есени Алиса Казьмина находится, по ее собственным словам, в критическом состоянии. Женщина утверждает, что если ей не сделают операцию, она может погибнуть.

«Сейчас я нуждаюсь в операции, мне, может быть, неделя-две остались. Я либо погибну, либо у меня будет операция. Но я выбираю вопрос переселения детей, нежели хлопоты о здоровье», — призналась Алиса Казьмина в эфире ток-шоу канала «Россия 1» «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Заниматься своим здоровьем женщина не может, поскольку по решению суда ее с детьми выселяют из особняка в элитном поселке. Плюс с нее требуют компенсацию в два миллиона рублей, суд назначен на один из дней июля. Вместо того, чтобы лечь на операцию, Алиса Казьмина ищет жилье, куда сможет перебраться с детьми.

Напомним, молодая женщина уже несколько месяцев борется с последствиями аутоиммунного заболевания. Она перенесла несколько операций, у нее трансформировалась внешность, провалился нос, некогда красавица, сейчас Алиса стала неузнаваемой.

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