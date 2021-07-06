Модная малышка: Ксения Бородина нарядила дочку Теону в юбку Burberry для прогулки с Курбаном Омаровым

Ведущая «Дома-2» находится в состоянии развода с мужем, но при этом папа регулярно общается со своей наследницей.

Телеведущая Ксения Бородина и ее муж Курбан Омаров приняли решение расстаться. Пара, которая находится в состоянии развода, демонстрирует, что сумела договориться по поводу воспитания пятилетней дочери Теоны. Девочка живет в особняке с мамой и старшей сестрой Марусей, но часто видится и общается со своим папой и братом Омаром.

Курбан Омаров поделился в Instagram видео, на котором запечатлел фрагмент прогулки с дочкой и сыном. В кадре видно, как Омар катается на велосипеде, а его младшая сестренка пытается получить фотографии в специальном автомате.

«Мне кажется, мы уже весь мой Instagram распечатали. Не?» — спрашивает Курбан Омаров у дочери. «Ууу, — демонстрирует несогласие с отцом Теона. — Эй, Instagram, открывайтесь!»

Для прогулки с папой Ксения Бородина нарядила дочку в одежду британского люксового бренда Burberry. На Теоне красивая юбочка с принтом в культовую клетку и футболка, принт которой перекликается с тональностью юбки.

Стоит отметить, что Ксения Бородина — большая поклонница моды и старается, чтобы и ее дочери были всегда стильно и красиво одеты.

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