«Ах, какие ножки»: 75-летняя мама Наташи Королевой кокетливо приподняла платье выше колен

Мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай живет в Майами вместе со вторым мужем. Поздний брак женщины оказался счастливым, а отношения в семье строятся на доверии.

Уже довольно продолжительное время Людмила Порывай находится вдали от супруга. Сначала дама гостила у звездной дочери в Москве и вместе с Наташей Королевой появлялась на светских мероприятиях. А в эти дни Людмила Порывай весело проводит время на родине, в Киеве. Здесь она встречается с подругами, побывала на дне рождении и сходила в театр.

Подруги у Людмилы Ивановны, судя по всему, под стать ей. Об этом свидетельствует фото, которое мама Наташи Королевой разместила в микроблоге. В кадре она запечатлена с приятельницами, все дамы, как одна, показали свои ножки, подняв юбки и платья выше колен.

«Ах, какие ножки! Горжусь подружками! Они в зрелом возрасте без комплексов! Дают пример молодежи, как быть всегда позитивными в наше трудное время!» — подписала кадр Людмила Порывай.

Подписчики пришли в восторг от этой картинки. Они восхищаются зрелыми дамами, смело показавшими ножки в туфельках на каблучках.

«Молодцы! Такая жизнь, такой позитив от вас! Спасибо», «Милые очаровательные кошечки, леди, очаровательные дамы», «Мама Люда, жми!», «Молодцы, правильно — каблучки, ножки, позитивные. Так держать», — высказываются в Сети.

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