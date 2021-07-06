«С такой фигурой только и ходить на фотосессии»: Дарья Пынзарь в лимонном бикини показала манящую впадинку

Бывшая участница «Дома-2», а ныне ведущая реалити-шоу Дарья Пынзарь отлично подготовилась к этому лету, избавившись от нескольких лишних килограммов. Так что, теперь блондинка демонстрирует свою фигуру в бикини, а ее хейтеры при этом уже не знают, к чему придраться. Ведь раньше Дарье доставалось за жирок на бедрах и животике, но теперь он «растаял».

Дарья Пынзарь использовала недавний выходной, чтобы провести время с сыновьями в пляжном клубе и, разумеется, сделать несколько новых фото в бикини. В сторис и в ленте Instagram ведущей «Дома-2» появились роскошные снимки, на которых она демонстрирует свою стройную фигуру в лимонном купальнике. У Дарьи красивая, округлая грудь и манящая впадинка посрединке.

«Будь собой» — максимально забавно звучит, учитывая, что можешь быть ты только собой», — подписала Дарья Пынзарь кадр.

Она, кстати, еще и озвучила свои параметры – рост Даши 162 сантиметра, а вес – 50 килограммов.

«Блин, фигура огонь! Мне б такую», «С такой фигурой только и ходить на фотосессии. Фотографы любят работать с такими красивыми девушками», «Шикарная Дарья», «Какая прелесть! Купальник – супер», — делают Дарье Пынзарь комплименты ее поклонники.

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