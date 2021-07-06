«Вот так старается!»: Подольская в секси-лифе устроила силовую тренировку в гостиной своего особняка

Наталья Подольская – обладательница роскошной фигуры. Вокалистка всего восемь месяцев назад во второй раз стала мамой, но ее формы таковы, словно она никогда и не была беременной. В сторис Instagram звезда показала, чего ей стоит быть стройняшкой.

Наталья Подольская пригласила фитнес-тренера прямо к себе домой и устроила тренировку в гостиной особняка. Рядом почти все время находился маленький сын вокалистки Ваня. Тренер давала своей подопечной четкие команды и хвалила ее.

«Какие колени! Ммм, сильные», — прокомментировала наставница певицы.

Сначала Наталья Подольская делала упражнения с гантелями, затем перешла к отжиманиям.

«Я два года не занималась с тренером силовыми тренировками, — призналась певица. — Я сдох».

Чуть позже к процессу подключился и сын Натальи Подольской Ваня. Малыш с нескрываемым любопытством изучал коврик, на котором только что делала упражнения его красавица-мама

«Так, мама позанималась и Ваня теперь. Да? Вот так занимается! Вот так старается», — сюсюкала с сыном певица.

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