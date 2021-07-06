Сын Алибасова рассказал, какая часть наследства отца отойдет дочери Шукшиной в случае смерти продюсера

Сын продюсера Бари Алибасова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что настаивает на разводе своего 74-летнего отца с 82-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«Моя позиция не изменилась. Им надо разводиться. Шукшина-старшая находится в данный момент под опекой своей дочери Ольги, и та будет получать от нее все наследство. Если с папой случится что-то раньше, чем с Лидой, то четверть отцовского наследства уйдет именно Ольге, которую папа терпеть не может и просто ненавидит. Вот такая странная ситуация». Бари Алибасов-младший

Как отметил Алибасов-младший, отец не хочет, чтобы его недвижимость в случае его смерти отошла врагу — то есть Ольге. «Ему надо либо ограждать от себя Шукшиных и подать на развод, либо забить на это все и жить дальше. Это будет его непосредственное решение. Он сейчас в хорошем состоянии с точки зрения памяти, поэтому сам все решит в ближайшее время», — заметил сын продюсера.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина сыграли свадьбу в ноябре 2018 года. За последнее время продюсер уже несколько раз порывался развестись, но пока своего слова не сдержал. Он отмечал, что по-прежнему любит актрису.

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