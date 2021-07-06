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Находится в больнице в обычной палате: Вера Алентова может пропустить похороны мужа

Режиссер Владимир Меньшов ушел из жизни от коронавируса.

Находится в больнице в обычной палате: Вера Алентова может пропустить похороны мужа
Вера Алентова с мужем. Фото: Globallookpress.com

Актриса Вера Алентова рискует пропустить похороны своего мужа режиссера Владимира Меньшова, который умер в возрасте 81 года от коронавируса.

Вера Алентова с мужем
Вера Алентова с мужем. Фото: Globallookpress.com

Известно, что актриса продолжает находиться в больнице. У нее также ранее, как и у мужа, который, к сожалению, не победил болезнь, был обнаружен коронавирус. При этом она находится в обычной палате, а не в реанимации, как писали ранее некоторые СМИ.

По словам продюсера Александра Литвинова, врачам удалось купировать опасный момент в ее состоянии. Однако речи о выписке пока не идет. С большей долей вероятности Вера Алентова не появится на похоронах любимого супруга, с которым прожила в браке чуть менее шестидесяти лет, сообщает канал НТВ.

Напомним, что Владимир Меньшов будет похоронен 8 июля на Новодевичьем кладбище столицы. Проститься с ним поклонники смогут в Доме кино. На траурной церемонии, по предварительным данным, могут появиться первые лица государства.

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