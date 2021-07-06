«Не подведет в последний момент»: Бородина заняла сторону Кадони в его споре с Бузовой о лицемерии

Как отметила телеведущая, ее коллега никогда не будет строить из себя жертву.

Телеведущая Ксения Бородина в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Одни из них поинтересовался, кто прав в споре между Ольгой Бузовой и Владом Кадони.

«Я дружу с Владом Кадони давно и знаю, какой он Человечище. Он никогда не подведет в последний момент. Не будет мыслить корыстно. И не строит из себя жертву. У него, как и у меня, обостренное чувство справедливости!» Ксения Бородина

Напомним, что не так давно Ольга Бузова отписалась в Instagram от всех ведущих проекта «Дом-2», который сама покинула несколько месяцев назад. Этот поступок возмутил Влада Кадони. Бывшую подругу он обвинил в лицемерии. Певица со своей стороны отметила, что Кадони просто пиарится за ее счет.

Как заметил Кадони, он просто высказал свое мнение. Нож в спину он Бузовой не втыкал, хотя обладает фактами, порочащими ее имя. Также он отметил, что враждовать с бывшей коллегой не намерен. Каждый в этой истории, по его словам, останется при своем мнении.

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