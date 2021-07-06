«Выполнила свои обещания»: Бородина объяснила, почему не покинула «Дом-2» вслед за Бузовой

Как отметила телеведущая, она не принимает решений, кого брать на проект.

Телеведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина в сторис Instagram объяснила своим подписчикам, почему не покинула скандальную телестройку, как это сделала ее напарница Ольга Бузова.

«Ребят, я не отказывалась от «Дома-2». Как обещала остаться, так и выполнила свои обещания. Кого там взяли на работу — это не мое решение уж точно. Я такие вопросы не решаю». Ксения Бородина

Как отметила звезда, она спокойно воспринимает волну слухов вокруг своего имени. «Главное, не оправдываться и никому ничего не объяснять. Про меня всегда ходили слухи, и так будет всегда. Жить своей клевой жизнью, наслаждаться каждым моментом и верить в лучшее. Как в песне: «Я живу красивая, как я хочу», — заявила телеведущая.

Напомним, что вместе Ольги Бузовой новым ведущим проекта «Дом-2» стал Давид Манукян. С певицей и начинающей актрисой он расстался в начале этого года. Они на протяжении полутора лет были вместе.

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