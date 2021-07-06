«Кровь – не вода»: Ксения Бородина намекнула на новый роман с мужчиной с Кавказа

По словам телеведущей, на первом месте для нее не национальность, а чувства.

Телеведущая Ксения Бородина в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. В последнее время ее подозревают в романе с армянским ресторатором Эриком Авагяном.

«Вы отдаете предпочтение кавказским мужчинам или это совпадение?» — спросил один из подписчиков звезду о ее новых отношениях.

«Кровь — не вода. Ну а если серьезно, то главное — это чувства. Все равно, какая национальность», — заметила Бородина, у которой отец по национальности армянин, а мама — русская.

Также Бородина подтвердила, что ее отношения с мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым, остались позади.

«Я никогда не жила ради картинка в Instagram. Для меня семья — одна из главных вещей в жизни человека. И больше всего я хотела жить долго и счастливо, спасая хрупкий мир, поэтому не надо учить меня жизни. Вы ничего не знаете, и хватит спрашивать причину. Я не хочу об этом говорить». Ксения Бородина

Напомним, что Ксения Бородина и Курбан Омаров были вместе с 2015 года. В декабре того же года она родила от мужа дочь Теону. В июне нынешнего года пара рассталась.

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