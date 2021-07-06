«Через жидкий чип»: Газманов объяснил Кучере, как его подписали в Instagram на Бузову

Сын музыканта вместе с актером посмеялись над телеведущей в соцсетях.

Сын популярного музыканта и певца Олега Газманова, Родион, в Instagram в комментариях под своим постом объяснил ведущему и актеру Оскару Кучере, как его подписали в социальных сетях на телеведущую Ольгу Бузову.

Ранее Родион Газманов разместил стихотворение, посвященное телеведущей. Из этого Кучера сделал вывод, что его друг подписан в Instagram на Бузову и внимательно следит за ее личной жизнью.

«Так у нее закрытый аккаунт. Я так понимаю, что ты на нее подписан?» — задал вполне резонный вопрос Оскар Кучера.

«Когда прививку ставишь, тебя автоматически подписывает через жидкий чип». Родион Газманов

Напомним, что Ольга Бузова — одна из самых известных личностей в российском шоу-бизнесе на сегодняшний день. У нее огромное количество подписчиков в социальных сетях. Многие сегодня пользуются этим и стараются лишний раз напомнить о себе, пиарясь на ее звездном имени.

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