Свершилось: 51-летняя американская певица Гвен Стефани вышла замуж во второй раз. Свадьба исполнительницы хита Don’t Speak прошла на выходных, 3–4 июля. А в ночь на 6-е число она начала выкладывать в Instagram свадебные фотографии. Звезда позволила себе пышное белое платье с открытыми плечами и фатой. А вот гостей на снимках что-то совсем не видно.

Напомним, вторым мужем артистки стал 45-летний кантри-певец Блейк Шелтон, с котором она состояла в отношениях с 2015 года. Пара познакомилась в креслах жюри американской версии шоу «Голос», и уже в начале 2019-го пошли разговоры об их свадьбе. Как и многим другим звездам, этим влюбленным тоже пришлось отложить торжество из-за пандемии. Но, очевидно, конца мировой эпидемии они ждать не стали.

Как сообщает издание People со ссылкой на очевидцев, в пятницу, 2 июля, пара устроила семейный вечер в ресторане в штате Оклахома. Кроме Гвен и ее жениха на вечеринке присутствовали и трое юных сыновей певицы от первого брака. Все они поужинали гамбургерами и картошкой фри. Затем в субботу, 3 июля, молодожены поехали на свое ранчо «Страна бога», где и обменялись клятвами верности. Поздравляем молодых!

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