«Уходят лучшие. Ушла эпоха»: вдова Грачевского поделилась фото покойного мужа и Меньшова

Двух легендарных режиссеров в этом году сгубил коронавирус.

Вдова режиссера и создателя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, актриса Екатерина Белоцерковская, которая ведет страничку в Instagram своего покойного мужа, разместила архивный снимок супруга. На фотографии он в обществе другого великого режиссера — Владимира Меньшова. На кадре оба выглядят счастливыми и беззаботными, еще не зная, что их ждет в недалеком будущем.

«Уходят лучшие. Уходит эпоха», — подписала она фотографию.

Напомним, что и Борис Грачевский, и Владимир Меньшов умерли в этом году от последствий коронавируса. Муж Белоцерковской ушел из жизни в январе, а создатель картины «Москва слезам не верит» скончался 5 июля.

Добавим, что Владимир Меньшов будет похоронен 8 июля на Новодевичьем кладбище столицы. Проститься с ним, по предварительной информации, придут первые лица государства. Все желающие смогут проводить актера и режиссера в последний путь в Доме кино.

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