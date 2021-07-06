«Никогда не дружила»: Джанабаева ответила на слухи, что была «вхожа в дом» к первой жене Меладзе

По словам певицы, про нее и мужа часто пишут небылицы.

Жена музыканта Валерия Меладзе, певица Альбина Джанабаева, в эфире шоу «Осторожно, Собчак!» опровергла слухи, что была дружна с первой супругой исполнителя — Ириной Малухиной.

«Я никогда об этом не говорила, но в качестве опровержения хотелось бы высказаться. Была такая информация, что я была вхожа в дом и дружила с первой женой Валерия. Это все неправда, конечно же. Ни с кем я никогда не дружила». Альбина Джанабаева

Ранее Ирина Малухина во время интервью телеведущему Борису Корчевникову в его программе «Судьба человека» вспомнила, что поздравляла в свое время Альбину Джанабаеву с рождением первенца. Это случилось в 2004 году. Тогда она и подумать не могла, что исполнительница родила сына от ее мужа.

Сам Валерий Меладзе в интервью Ксении Собчак заметил, что, конечно, Ирина и Альбина никогда не станут подругами. В то же время он порадовался, что его дети от разных браков общаются между собой.

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