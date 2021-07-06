Пока певица в коме: клип МакSим на песню «Знаешь ли ты» преодолел отметку в 63 миллиона просмотров

Поклонники певицы МакSим, которая уже почти месяц сражается за свою жизнь, на ее фан-страничке в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что клип на песню «Знаешь ли ты» преодолел отметку в 63 миллиона просмотров в Сети. Это первый клип исполнительницы, который смог добиться такого впечатляющего результата.

Отметим, что многие поклонники продолжают молиться за здоровье своей любимой исполнительницы. На фан-страничке почти ежеминутно появляются сообщения от поклонников, которые желают ей как можно скорее поправиться.

Напомним, что певица МакSим находится больше недели в состоянии комы. Она в июне подхватила коронавирус. Врачи пока опасаются давать какие-то прогнозы относительно ее выздоровления.

В последнее время в СМИ прошла информация, якобы звезда пришла в себя. Однако ее директор Маргарита Соколова опровергла эту информацию. Исполнительница по-прежнему балансирует на грани жизни и смерти.

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