Плывущая по волнам: Вера Брежнева в майке и микрошортиках похвасталась стройными ногами

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева давно обзавелась особняком в Итальянской Ривьере, где любит проводить каждое лето. После фестиваля «Жара», прошедшего в Москве в июне, певица поспешила в Портофино, где компанию ей составила родная сестра Виктория.

больше по теме Как мама: Лиза Галкина в белом платье и шляпке с вуалью позировала в интерьерах замка Дочка Аллы Пугачевой растет настоящей модницей и любит наряжаться.

Брежнева много гуляет, посещает светские мероприятия и, конечно же, бывает на пляже. Накануне красотка отправилась на морскую прогулку на яхте, облачившись в черные майку и микрошортики. Во время круиза девушка позировала на камеру, расположившись на корме яхты и наслаждаясь освежающим ветерком.

Подписчики в комментариях поприветствовали любимицу. Некоторые заметили, какой отдохнувшей и постройневшей выглядит красотка.

«Смотря на Веру — еду отодвигаю», «Вера — эталон женственности и красоты», «Прекрасная и фигура — огонь», «Красотка-стройняшка», «Шикарнейшая», — написали некоторые.

Смотрите также