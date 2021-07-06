«Алина ничего своего не создала»: Баюл призналась, что болела на Олимпиаде за Медведеву

По словам олимпийской чемпионки, эти две спортсменки — два разных человека.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди женщин Оксана Баюл раскритиковала свою коллегу Алину Загитову. Она призналась, что на Олимпиаде 2018 года болела за Евгению Медведеву, которая, как известно, стала второй.

«Я смотрю, что делает она и Алина — это два разных человека. На данный момент Алина ничего своего не создала. Я как минимум в 1993-м привнесла в мир фигурного катания вращение «кольцо». Оксана Баюл

При этом Баюл заметила, что Загитова выиграла Олимпийские игры, а значит, говорить об отсутствии у нее чемпионского характера неправильно. По словам фигуристки, что будет дальше с Загитовой — большой вопрос. Как она заметила, то, что видят фанаты, — совершенно не то, что происходит за кулисами, где идет отдельная игра и процветает свой бизнес, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Алина Загитова с конца 2019 года не появляется на официальных соревнованиях. Она активно участвует в различных шоу и телевизионных программах. Многие специалисты сходятся во мнении, что на прежний уровень фигуристке уже не выйти.

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