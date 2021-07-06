Вышла из моря: невестка Орбакайте в мокром платье-комбинации сверкнула соблазнительными прелестями

Вслед за знаменитостями, которые уже вовсю отдыхают на морях, отправилась на курорт жена Никиты Преснякова Алена Краснова. Невестка Кристины Орбакайте, правда, выбрала отечественное место под солнцем – снова улетела в Сочи, но теперь вместе с мамой, оставив мужа в Москве.

Поймать жаркие солнечные деньки и искупаться в море Красновой все-таки удалось. Девушка по роду своей деятельности – модель, поэтому очень много снимается, и на сей раз тоже устроила себе фотосессию на берегу. Получилось очень откровенно: невестка Орбакайте в миниатюрном платье-комбинации вышла из морской пучины, скользя руками по телу.

Прилипая к телу и обнажая прелести, прозрачное платье прорисовало изящные изгибы стройной фигуры красотки. Девушка, ничуть не смущаясь своего неглиже, позировала на видео, которым поспешила поделиться в stories своего микроблога.

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