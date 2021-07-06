«Ей предложили деньги»: Баюл назвала причину отъезда Тарасовой из Америки в Россию

Как отметила олимпийская чемпионка, в свое время заслуженный тренер просто «умыла руки».

Чемпионка Олимпийских игр 1994 года в норвежском Лиллехамере в женском одиночном фигурном катании Оксана Баюл объяснила, почему в 2006 году заслуженный тренер России Татьяна Тарасова неожиданно для многих покинула США и уехала на Родину.

Как отметила Баюл, в девяностых годах и начале двухтысячных в Америке фигуристы получали очень серьезные деньги за участие в ледовых шоу. На тот момент Татьяна Тарасова жила в США. В шоу выступал ее ученик — олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.

«В Stars on Ice в 2003–2004-м я выступала вместе с Алексеем Ягудиным и каталась на равных, не было между нами разницы. И я прекрасно понимаю, что в 2006 году ей предложили деньги в России, она умыла руки и уехала обратно». Оксана Баюл

Ранее Оксана Баюл нелестно отзывалась о прославленном российском специалисте из мира фигурного катания. Она говорила, что Татьяна Тарасова «любит деньги, а не Россию», сообщает «Спорт-Экспресс».

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