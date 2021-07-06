«Я жив-здоров. У меня башка целая»: Бари Алибасов выступил «со срочным посланием для Родины»

Продюсер Бари Алибасов в Instagram записал редкое видео для своих подписчиков, которое назвал «срочным посланием для Родины». На кадрах можно увидеть, как он сидит на стуле вместе со своей собакой. При этом продюсер, надо отметить, прекрасно себя чувствует.

«Эй, вы куда все пропали. Вы думаете, если я себе ноги переломал, то у меня и башка отвалилась, что ли. Я жив-здоров. У меня башка целая. Пожалуйста, не теряйтесь. Возвращайтесь. Я здесь. Возвращайтесь все немедленно ко мне, бегом, бегом». Бари Алибасов

«Бари Каримович, дорогой вы наш человек. Как же радостно вас видеть в добром здравии», «Мы все очень скучаем без вас», «Ай да Барик. Как в старые-добрые времена», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что последние годы Бари Алибасова подводит здоровье. Все началось с истории двухлетней давности, когда он по ошибке выпил ядовитую жидкость «Крот». В последнее время продюсер находился в Калининграде под присмотром своего сына.

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