Идеальные формы и ни грамма целлюлита: 59-летняя жена Малинина в купальнике позировала на яхте

Этим летом многие знаменитости выбрали для своего отдыха итальянские курорты. Оперная дива проводит отпуск на Сардинии, кутюрье Валентин Юдашкин с женой Мариной отметились на озере Комо, где незадолго до них побывала певица Ольга Бузова. Уже несколько недель проводят каникулы на Тирренском море Эмма Малинина с дочкой Устиньей.

Жена и дочь известного музыканта выбрали элитный курорт Форте-деи-Марми. Как они сами ранее признавались, это их любимое место отдыха, но на сей раз глава семьи не смог составить им компанию.

И мама, и дочь активно делятся с подписчиками яркими моментами отпуска. На этот раз красавица-жена Малинина показала себя в бикини. Она позировала на яхте, подвязавшись платком Hermes, но развевающаяся на ветру туника приоткрыла прелести светской львицы. Взору поклонников предстали идеальные формы 59-летней бизнесвумен: подтянутое тело и ни грамма целлюлита. «Красавица», «Вы потрясающе хороши», — заметили фолловеры.

Стоит заметить, что за своей фигурой Эмма Малинина следит очень тщательно. А вот секретов из этого она не делает и с удовольствием делится с подписчицами, как правильно ухаживать за собой.

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