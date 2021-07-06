«Не значит, что стал к ней хуже относиться»: Черкасов объяснил, почему отписался от Бузовой в Instagram

Ведущий шоу «Дом-2» Андрей Черкасов в сторис Instagram объяснил, почему отписался в соцсетях от бывшей звезды проекта Ольги Бузовой.

«Журналисты беспокоят, подписчики. Спрашивают о моем отношении к тому, что Ольга Бузова отписалась от ведущих шоу «Дом-2». Я сейчас один раз отвечаю и давайте больше к этой теме не будем возвращаться. Потому что, на мой взгляд, ситуация не стоит и выеденного яйца. Меня никак не волнует, что Ольга Бузова от меня отписалась, потому что я от Оли отписался еще в мае».

Как отметил Черкасов, он не меряет человеческие отношения категорией, а ты меня подписан или не подписан.

«Я отписался, потому что мне это стало не интересно, но это не значит, что я стал хуже к ней относиться. У меня много приятелей, на которых я не подписан. И я не слежу за их жизнью, и также на них не обижаюсь, если они не следят за моей. Мы можем достать сор из избы, но это будет только вам на потеху.

Всем мира. Не стоит раскачивать эту лодку. Меня это не волнует. Меня волнует совсем другое. Меня интересует, почему Черчесов не ушел в отставку. Ну как так? Почему? Ну что это — жадность? Вы же слышали его интервью. Он не понимает, что говорит. Родственники, ведите его к врачу», — заметил Черкасов.