В позе лотоса: 52-летняя Бондарчук в оливковом бикини оригинально блеснула подтянутым телом

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана, как и многие другие знаменитости, этим летом выбралась на заграничный курорт несмотря на продолжающуюся пандемию и нарастающую третью волну коронавируса. Светская львица выбрала для отдыха турецкий Бодрум и уже неделю наслаждается красотами и теплом Эгейского моря.

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У себя в микроблоге Бондарчук показывает фрагменты своего беззаботного отпуска. Тут красотка вышла в свет на вечеринку, здесь уединилась для медитации, там хвастается уже вполне насыщенным загаром. На сей раз модель показала свою подтянутую фигурку, лежа на воде.

Светлана, практикующая йогу уже давно, расположилась в позе лотоса в воде, демонстрируя стройные изгибы в оливковом купальнике. Причем, снимать себя в этот момент красотка решила на видео, а не просто фото. И в какое-то мгновение вдруг из воды выплыл отдыхающий и напугал девушку. «Случай в море», — подписала Бондарчук кадры.

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