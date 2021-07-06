«Его зовут не Александр, а Николай»: у Владимира Меньшова мог остаться внебрачный сын

Несколько лет назад режиссер сделал откровенное признание в студии у Бориса Корчевникова.

Ушедший из жизни режиссер Владимир Меньшов больше пятидесяти лет прожил в браке со своей женой актрисой Верой Алентовой. Однако в их жизни был период, когда они расставались на четыре года.

Меньшов в какой-то момент закрутил роман с актрисой Людмилой Туевой, которая была моложе возлюбленного на девять лет. Об их страстном и стремительном романе рассказывала в свое время знаменитая телеведущая Валентина Леонтьева. По ее словам, влюбленные почти сразу стали жить вместе.

Через какое-то время режиссер вернулся к Алентовой, не найдя счастья на стороне. Туева в 1977 году родила сына Сашу. Поговаривали, что отцом ребенка является не кто иной, как Меньшов.

В 2017 году Меньшов с женой пожаловали к Борису Корчевникову на шоу «Судьба человека». Ведущий спросил о той связи режиссера с Туевой. Меньшов заметил, что никакого сына Александра он и близко не знает. Корчевников между тем настаивал. Он заявил, что слова режиссера могут вырвать из контекста и пресса начнет писать, что Меньшов отказывается от внебрачного сына. В тот момент муж Алентовой неожиданно произнес: «От сына не отказываюсь, но его зовут не Александр, а Николай».

больше по теме Вера Алентова впервые заподозрила коронавирус у Владимира Меньшова еще после Дня Победы В мае у режиссера проверяли легкие, но тогда диагноз не подтвердился.

Напомним, что Владимир Меньшов ушел из жизни от последствий коронавируса в возрасте 81 года. От актрисы Веры Алентовой у него осталась дочь Юлия. Других официальных детей у режиссера никогда не было, сообщает «Комсомольская правда».

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