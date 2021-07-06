Как мама: Лиза Галкина в белом платье и шляпке с вуалью позировала в интерьерах замка

Легенда отечественной эстрады Алла Пугачева давно сменила имидж, отказавшись от балахонов в пользу молодежного стиля. Но неизменно продолжает питать страсть к элегантным аксессуарам в виде шляпок, вуалей, перчаток, ремней. Практический в каждый выход в свет Примадонна являет миру продуманный до самых мелочей аутфит.

Глядя на свою элегантную звездную маму, младшая дочка Аллы Пугачевой, Лиза Галкина, впитала с молодых ногтей любовь к красивым платьям. Эту тягу к красоте мама с папой поощряют, приобретая юной моднице трендовые наряды.

Сейчас девочке уже семь лет, и она стремится одевать то, что нравится именно ей. Но и в более младшем возрасте она отличалась любовью к сложным комплектам.

Например, поклонники семьи Пугачевой и Галкина вспомнили, как маленькая Лиза однажды нарядилась в белое платьице и широкополую шляпку с вуалью. Девочка позировала на камеру в роскошных интерьерах замка, присев на ступеньки деревянной лестницы.

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