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Сафронов перечислил города, где разгромили памятники Табакову после откровений Прокловой

По словам художника, не стоит слепо доверять рассказам актрисы.

Сафронов перечислил города, где разгромили памятники Табакову после откровений Прокловой
Никас Сафронов. Фото: Globallookpress.com

Художник Никас Сафронов во время беседы с Вадимом Манукяном в рамках шоу «Давай поговорим» назвал города, в которых разгромили памятники режиссеру Олегу Табакову после откровений актрисы Елены Прокловой в шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Олег Табаков
Олег Табаков. Фото: Globallookpress.com

«Вот рассказала Лена Проклова где-то что-то на телевидении. Не сказала о ком, о чем, но все решили, что это Табаков. Сейчас памятники его громят везде: в Саратове, в Москве. Обиженные! Как это посмел он в 35 лет переспать или что-то сделать с ней».

Никас Сафронов

Как отметил Никас Сафронов, на сегодняшнем телевидении творятся страшные вещи. Любого человека могут втоптать в грязь даже толком не разобравшись, что к чему. По его словам, не нужно слепо доверять рассказам той же Елены Прокловой, которая вполне могла и придумать эту историю. Возможно, это был всего лишь ее вымысел и фантазия. Люди же сразу побежали крушить и ломать, проявляя свою неистовость.

Напомним, что Елена Проклова заявила о домогательствах к ней известного режиссера. Причем сама она имени в эфире шоу не произнесла. Однако все сделали выводы, что речь шла именно об Олеге Табакове. На это указывало множество фактов.

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Вадим МанукянЕлена ПрокловаНикас СафроновОлег ТабаковСаратов