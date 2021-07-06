Сафронов перечислил города, где разгромили памятники Табакову после откровений Прокловой

Художник Никас Сафронов во время беседы с Вадимом Манукяном в рамках шоу «Давай поговорим» назвал города, в которых разгромили памятники режиссеру Олегу Табакову после откровений актрисы Елены Прокловой в шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

«Вот рассказала Лена Проклова где-то что-то на телевидении. Не сказала о ком, о чем, но все решили, что это Табаков. Сейчас памятники его громят везде: в Саратове, в Москве. Обиженные! Как это посмел он в 35 лет переспать или что-то сделать с ней». Никас Сафронов

Как отметил Никас Сафронов, на сегодняшнем телевидении творятся страшные вещи. Любого человека могут втоптать в грязь даже толком не разобравшись, что к чему. По его словам, не нужно слепо доверять рассказам той же Елены Прокловой, которая вполне могла и придумать эту историю. Возможно, это был всего лишь ее вымысел и фантазия. Люди же сразу побежали крушить и ломать, проявляя свою неистовость.

Напомним, что Елена Проклова заявила о домогательствах к ней известного режиссера. Причем сама она имени в эфире шоу не произнесла. Однако все сделали выводы, что речь шла именно об Олеге Табакове. На это указывало множество фактов.

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