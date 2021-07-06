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«Это будет огромная помощь его душе»: Меньшова попросила всех молиться в память о ее отце

Режиссер Владимир Меньшов ушел из жизни на 82-м году жизни.

«Это будет огромная помощь его душе»: Меньшова попросила всех молиться в память о ее отце
Юлия Меньшова. Фото: Globallookpress.com

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в сторис Instagram призвала всех молиться в память о ее покойном отце — великом советском и российском режиссере Владимире Меньшове, который ушел из жизни накануне на 82-м году жизни.

Владимир Меньшов
Владимир Меньшов. Фото: instagram.com/juliavmenshova/

«Бесконечно благодарю всех, кто скорбит сейчас со всей нашей семьей. В эти дни папа нуждается в молитвах. Если вы можете помолиться о рабе Божьем Владимире — это будет огромная помощь его душе».

Юлия Меньшова

Напомним, что причиной смерти создателя великолепной советской картины Москва слезам не верит», которая получила премию «Оскар», стали последствия от перенесенного ранее коронавируса. Известно, что актера и режиссера госпитализировали еще 22 июня. Медики боролись за его жизнь, но ничего не смогли сделать.

Владимир Меньшов будет похоронен 8 июля на Новодевичьем кладбище. Проститься с ним можно будет в «Доме кино». Ожидается, что на траурной церемонии появятся первые лица государства.

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