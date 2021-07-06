Ксения Бородина в тельняшке и голубых велосипедках отметилась на прогулке с дочками

Телеведущая вернулась из Еревана, где, по слухам, встречалась с новым бойфрендом.

Ксения Бородина активно ведет свой микроблог в Instagram. Но не все рассказывает о себе, предпочитая кое-что оставлять за кадром. А вот нарядами и повседневными образами красотка делится охотнее всего. Накануне телеведущая показала, в чем отправилась на прогулку с дочками и собакой.

Телеведущая облачилась в модную футболку «тельняшку» и голубые велосипедки. Чтобы показать свой наряд, девушка сняла себя на селфи. «Я сегодня чисто на спорте», — признала красотка.

Во время прогулки телеведущая сняла футболку, под которой оказался белый спортивный кроп-топ. Девушка довольно часто выбирает спортивный или кэжуал-стиль для непродолжительных выходов в люди.

Кстати, Бородина только вернулась из Еревана. Девушка провела там первый июльский уикенд и, как поговаривают в Сети, была не одна – компанию ей составил новый возлюбленный. Точнее, она летала специально к нему. Поскольку девушка объявила себя свободной, то может себе это позволить.

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