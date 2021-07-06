«Никакого чуда быть не может»: врач рассказал, что происходит с певицей МакSим в искусственной коме

38-летняя артистка три недели борется за жизнь в одной из столичных больниц и прошла обряд соборования.

С 19 июня родные, друзья и поклонники пребывают в страхе за жизнь певицы МакSим, настоящее имя которой Марина Максимова. Артистка находится в реанимации, врачи ввели ее в искусственную кому, так как организм звезды не справляется – слишком сильно повреждены ее легкие из-за пневмонии.

На днях духовник певицы, отец Лука, взбудоражил общественность заявлением, что во время соборования, которое он провел в реанимации накануне, певица открыла глаза – она якобы пришла в себя и все осознавала. Но врач анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев категорически опроверг такое развитие событий относительно пациента, находящегося в медикаментозной коме.

Дело в том, говорит эксперт, что медикаментозный сон – это состояние, управляемое врачами при помощи лекарств. И ни усилие воли, ни улучшение самочувствия не помогут человеку вернуться в сознание, то есть проснуться. Находясь в искусственной коме, человек не слышит, не осознает. Только может испытать боль, так как тактильная чувствительность остается — это не наркоз.

«В медикаментозной коме артистка действительно может периодически открывать глаза, вот только вряд ли в эти моменты она пребывает в сознании. Раскрытие глаз — это обычное явление, абсолютно непроизвольное», — объяснил врач порталу «Комсомольская правда».

И добавил: «Соборование может принести кратковременное эмоциональное улучшение, но не больше. Религия и медицина — совсем разные сферы, они совершенно не пересекаются. Так что никакого чуда здесь быть не может».

Между тем, накануне звезде сделали компьютерную томографию грудной клетки. К имеющимся очаговым изменениям органов дыхания добавилось количество новых образований.

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