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«Это что за красотка!»: Лобода в микро-платье с разрезом на талии сверкнула длинными ногами на улицах Парижа

Певица отдыхает в компании своего друга Бичоллы Тетразде, который отмечает в сердце Европы свой день рождения.

«Это что за красотка!»: Лобода в микро-платье с разрезом на талии сверкнула длинными ногами на улицах Парижа
Светлана Лобода. Фото: Global look press

Певица Светлана Лобода после работы и отдыха в Санкт-Петербурге улетела в Париж. В столице Франции свой день рождения решил отметить ее давний друг, украинский модельер Бичолла Тетрадзе, и знаменитая артистка просто не смогла пропустить это событие.

Накануне Лобода с другом отправились в бутик Schiaparelli, где звезда очень долго и щепетильно выбирала себе наряды, параллельно позируя на камеру в различных одеяниях. А позже, уставшие, но не без праздничного настроения, товарищи отправились в ресторан, чтобы начать праздновать.

Лобода облачилась в тотально черный лук, продефилировав по улицам Парижа в микро-платье с модным разрезом на талии, чем привела в восторг своего спутника.

«Боже, это что за красотка у меня тут?!», — воскликнул Тетрадзе.

Мужчина искренне восхитился своей подругой и осыпал ее комплиментами. От чего Лобода расцвела, кажется, еще больше.

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