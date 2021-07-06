«Твой лучший ракурс!»: Сергей Лазарев оценил вид сзади Леры Кудрявцевой на четвереньках

Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев после четырех лет романтических отношений смогли сохранить дружбу. Яркая пара российского шоу-бизнеса распалась еще в 2012 году, но бывшие возлюбленные поддерживают общение по сей день.

На днях Кудрявцева с семьей – мужем Игорем Макаровым и дочкой Машей – улетела в Сочи. Здесь родители решили совместить приятное с полезным – они сопровождают дочурку в балетном лагере, а сами пытаются устроить себе отпуск.

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В перерыве между тренировками Кудрявцева с дочкой отправились на детскую площадку. И телеведущая решила порезвиться с малышкой, составив ей компанию в одном из аттракционов. Но не рассчитала сил и застряла в узком тоннеле. Ее вид сзади подловил муж и запечатлел на память. Но первым оценить ракурс теледивы в комментариях поспешил Сергей Лазарев.

«Твой лучший ракурс», — убежденно заявил в комментариях певец.

Кто-то из фанатов согласился с его заявлением: «Вам виднее». Сама телеведущая никак не отреагировала на комментарий бывшего.

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