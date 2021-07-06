Идет не всем, но Арзамасова рискнула: беременная жена Авербуха нарядилась в платье с цветочным принтом

26-летняя звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова пребывает в счастливом ожидании первенца. Отцом ребенка является фигурист Илья Авербух, за которого актриса вышла замуж в декабре прошлого года. Прибавление должно случиться в конце августа, и уже известно, что у них будет сын.

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Пока же Арзамасова наслаждается своим «интересным положением». У девушки сократилось число проектов, и она устраивает их себе сама: затевает фотосессии, выходит в свет и наряжается. Или разбирает фотоархивы. Например, накануне актриса поделилась снимком, на котором предстает в нежном платье приталенного фасона, декорированном цветочным принтом.

Можно сказать, что Арзамасова рискнула, надев платье с принтом в мелкий цветочек. «Набивные цветочные принты типа «мильфлер» идут не всем», — заметила ранее стилист Элла Маковей. По замечанию эксперта, этот девичий рисунок может изрядно снизить градус статустности в образе модницы, но жене Авербуха такой принт к лицу – она уже не в первый раз примеряет подобные расцветки.

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