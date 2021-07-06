Страдает с самого детства: Тодоренко сообщила о серьезном заболевании позвоночника

Звезда экрана откровенно рассказала о мучениях, с которыми живет всю жизнь.

Телеведущая Регина Тодоренко очень много путешествует по работе. И в очередной командировке девушка вдруг разоткровенничалась с подписчиками в микроблоге о себе и своем здоровье. В гостинице у нее случился приступ боли, и красотка решила открыться фанатам.

Боль в спине с Тодоренко сосуществует уже давно – с самого детства. «И с этим я ничего поделать не могу. У меня серьезная болезнь позвоночника», — призналась телеведущая.

Девушка рассказала, что всегда хотела быть обычной, нормальной девочкой, как все остальные дети. Но ей было многое запрещено из того, что обычно позволено среднестатистическому ребенку – прыгать на батуте, кататься на коньках.

«Я всю жизнь так хотела быть нормальной, что доказывала себе, что смогу делать даже больше, чем нормальные дети!», — написала девушка.

Каким именно заболеванием страдает Тодоренко, она не уточнила. Очевидно, всю жизнь она мучается обострениями и болями, которые сопутствуют ее диагнозу.

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