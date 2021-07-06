Райские виды: Банщикова на Карибах подчеркнула выдающиеся формы откровенным бикини

Актриса театра и кино отдыхает на фешенебельном острове в тропиках.

Не успел еще Максим Галкин и многие телезрители вместе с ним прийти в себя от видов особняка, в котором проживает семья актрисы Анны Банщиковой, как звезда снова удивляет свою публику. На этот раз – роскошным отдыхом на одном из райских островов в Карибском море — Сен-Мартене.

46-летняя звезда показала фрагменты своего отдыха – белые песчаные пляжи, ласковое бирюзовое море, вкусные коктейли и себя в бикини.

«3 день на острове. Рай все-таки существует», — написала актриса.

Банщикова позировала на снимках в золотистом бикини, подчеркнувшем внушительные формы звезды. «Ууххх. Красотища. Я про все и острова тоже», «Ооо,как здорово!!!Действительно райское место!!!», «Как Вы туда попали???», «Великолепно!», «Анна. Ты самая изысканная, роскошная и сексуальная девушка», — пишут восторженно некоторые фолловеры в комментариях.

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