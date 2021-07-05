Птенчик: Кети Топурия отметилась в мини-платье лимонного цвета и ботинках на тракторной подошве

Кети Топурия является солисткой группы «А’Студио». Певица обладает не только выдающимися вокальными данными, но и притягательной внешностью. Примечательно, что только в прошлом году она обрела счастье с дипломатом Львом Деньговым. А недавно у них родился сын Адам. У девушки от первого брака подрастает еще и дочка Оливия. Несмотря на то что артистка старается все свободное время посвящать детям, она быстро вернулась на сцену.

После родов Кети похудела за считанные недели. Но позже она призналась, что так и не вернулась в форму, а после поездки на родину даже поправилась. Однако поклонники в это не верят, так как наряды на певице сидят идеально. На днях она похвасталась платьем с пышной мини-юбкой, а также показала любимые наряды с цветочным принтом. 5 июля Топурия приняла участие в модной фотосессии, во время которой предстала в необычном образе.

На этот раз певица облачилась в мини-платье из шифона. Наряд лимонного цвета с прозрачными рукавами с плечами-букетами дополнили кремовые ботинки на тракторной подошве.

Кети восхитила поклонников. Ее укладка и нежный макияж завершили лук, а наряд подчеркну стройные и загорелые ноги. «Как всегда, необыкновенная, экстравагантная», «Вам все к лицу», «Только вы осмелитесь носить такое», «Очень ярко и необычно», «Цвет роскошный», «Такая стройная», «Желтый на загорелом теле — шик», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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