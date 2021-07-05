Платье-халат и модный принт: Альбина Джанабаева показала три ярких летних образа

Альбина Джанабаева уже длительное время счастлива в браке с Валерием Меладзе. Раньше они не говорили о своих отношениях, так как их роман был тайным. Лишь после развода артиста с первой женой влюбленные стали выходить вместе в свет. Тогда у них уже подрастал сын Константин. А позже у пары родился второй сын, Лука. Примечательно, что не так давно они решились снова стать родителями. Певица родила долгожданную дочку Агату.

Примечательно, что крохе всего два месяца. Альбина и Валерий отказались от услуг няни, поэтому реже выходят в свет. Почти все время они приглядывают за ребенком. Но это не помешало паре принять участие в фестивале «Жара», а теперь артистка заявила, что вернулась к работе. Джанабаева решила похвастаться своими нарядами. Она еще не до конца вернулась в форму, но это не мешает ей стильно выглядеть.

На новых кадрах жена Меладзе позировала сначала в спортивном костюме сливочного цвета, а потом облачилась в приталенное платье по фигуре черного цвета с модными рукавами-фонариками и актуальным принтом «горох». Наряд подчеркнул талию певицы. Альбина покружилась в своем летнем аутфите. Еще одним луком стало платье-халат небесного цвета на пуговицах с поясом.

«Выбираем! Какой лук вам больше всего понравился?» — написала звезда. «Мама вышла на работу», — добавила она хэштег.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 42-летняя многодетная мама. Многие одарили ее комплиментами. «Глаза так светятся», «Черное платье», «Вы такая красивая, что любая одежда на вас сидит шикарно!», «Очень-очень красивая!», «Все образы классные, но первый и третий шикарные», «Горошек очень элегантный», — прокомментировали пост подписчики.

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