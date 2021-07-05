«Мои девочки»: Стеша Маликова в атласном платье с принтом polka dot запечатлелась с Еленой Изаксон

Дмитрий Маликов не скрывает, что гордится своей дружной семьей. Он счастлив в браке с Еленой Изаксон. Супруги вырастили дочку Стефанию, которая недавно окончила МГИМО. А в прошлом году девушка запустила свой бизнес. Теперь она занимается собственным брендом одежды. Певец также растит сына Марка. Мальчика родила для пары суррогатная мать. Малышу уже три года. Обычно звездная семья вместе посещает светские рауты, но младший член семьи пока остается дома в таких случаях.

А недавно Стеша посетила Санкт-Петербург. Там она отметила свой выпускной. Тогда девушка не стала наряжаться, просто надев джинсы и джемпер оверсайз. Но не исключено, что потом радостное событие она отпраздновала с родней. На этот раз она облачилась в приталенное атласное платье небесно-голубого цвета с актуальным принтом polka dot. Наряды в мелкий горошек также носят Лера Кудрявцева и Альбина Джанабаева.

Девушка запечатлелась со своей мамой, которая оделась с ней в одном стиле. Елена предстала в приталенном платье-футляре с рукавами с разрезами.

«Мои девочки», — восхищенно написал Маликов.

Поклонники тоже остались в восторге от их нарядов. Многие поразились тому, как молодо выглядит жена певца и как она похожа с дочкой. «Роскошные образы», «Какие красотки», «Этот цвет вам идет», «Как же вы похожи», «Вся семья прекрасна», «Стеша прям юная леди», «Елена словно сестра, а не мама», «Выглядите бесподобно», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: