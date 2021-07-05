«Ходила в купальнике и с короной на голове, как Зверев»: Меладзе назвал фриком певицу Полякову

Как отметил музыкант, на имени его брата Константина просто сегодня все пиарятся.

Певец Валерий Меладзе в шоу «Осторожно, Собчак!» нелестно отозвался о певице Ольге Поляковой. Ранее она утверждала, что брат Меладзе Константин ее домогался, когда ей было всего 17 лет.

«Я помню Ольгу Полякову. Она шокировала меня. Во-первых, это фрик, а не исполнительница. Я помню, что Ольга Полякова запомнилась мне тем, что ходила в купальнике в общественных местах и с короной на голове, как Сергей Зверев».

Валерий Меладзе

Как отметил певец, он всегда будет на стороне брата. «Это тупое тиражирование, чтобы где-то что-то прокатило. Зачем им пиариться на моем брате? К этим девушкам приставало огромное количество мужчин. Кто-то примет на веру, кто-то не примет. Невозможно доказать. Это все сотрясение воздуха. Надо жить с этим. Пусть общество с этим и живет. Я всегда буду рядом со своим братом. Я голову даю на отсечение — такого не было. Девушки просто хотят пропиариться на этом, как американские дивы. Их репутация, на самом деле, тоже страдает», — заметил певец.

Напомним, что Ольга Полякова рассказала о домогательствах Константина Меладзе вслед за Ани Лорак. Звезду якобы также домогался известный композитор и продюсер. Таким образом Полякова решила поддержать коллегу.

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