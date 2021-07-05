«Юля, береги маму»: Стриженова обратилась к дочке Меньшова после его смерти

Владимир Меньшов никогда не жаловался на здоровье. Он работал даже в 81 год. Однако недавно режиссер попал в больницу. Он заразился коронавирусом. О состоянии артиста мало что было известно. А 5 июля он скончался. Отмечается, что актер не смог справиться с последствиями «короны». У него было двустороннее воспаление легких. Оказалось, что новость о смерти мужа застала Веру Алентову в больнице.

79-летняя актриса лечится от коронавируса. А дочка супругов Юлия Меньшова была раздавлена известием о смерти отца и не смогла подобрать слов, чтобы выразить свою боль. Тем временем друзья и близкие стали выражать свои соболезнования родным режиссера. Кристина Орбакайте, Максим Галкин, Светлана Немоляева, Ирина Безрукова и другие известные персоны. Не осталась в стороне и Екатерина Стриженова.

Телеведущая была обеспокоена здоровьем Алентовой. Она не только выразила соболезнования, но и обратилась к дочке Меньшова. Стриженова также поделилась снимком режиссера с «Оскаром».

«Владимир Валентинович, сегодня Москве придется поверить в наши слезы… Юля, береги маму… соболезнуем и разделяем ваше горе…» — написала звезда эфира.

Поклонники согласились с Екатериной. Многие постарались теплыми словами поддержать именитую семью. Напомним, что Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Дата и место прощания с артистом будут сообщены позднее.

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