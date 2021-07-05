«Мамочкина копия»: Муцениеце показала модную дочь с розовыми косичками в африканском стиле

Актриса Агата Муцениеце развелась с главным «мажором» страны Павлом Прилучным в прошлом году. В браке, который продлился девять лет, у них родились двое детей – сын Тимофей и дочь Мия. Девочке в этом году исполнилось пять лет. В своем Instagram звезда поделилась снимком повзрослевшей дочери.

«Мамина копия! Какая красотка! Какая она милая у вас!» — писали пользователи Сети.

Мия позировала в черном платье с ультрамодным в этом сезоне воротником «Клодин». Кроме того, девочке заплели африканские косички с розовыми кончиками.

Напомним, накануне Агата показала, как Мия выглядит с распущенными волосами. Девочка похвасталась роскошной шевелюрой. Фанаты отметили, что и в этом малышка похожа на свою звездную маму.

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