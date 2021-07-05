«Тут такая красота!»: постройневшая жена Юдашкина в черном платье-футляре предстала в своем саду

Валентин Юдашкин обычно не часто выходит в свет. Знаменитый модельер живет в особняке, где проводит время с женой Мариной, а также внуками Аркадием и Анатолием. Однако уже год мальчики находятся со своей мамой Галиной в Китае. Поэтому пара решила развеяться и несколько дней провела в Италии. Они гуляли у озера, наслаждались видами и посещали светские рауты. Каждый раз 62-летняя жена маэстро представала в элегантных летних нарядах.

А 5 июля супруги вернулись в Москву. Первым делом Марина принарядилась и похвасталась своей теплицей, садом и цветами. Женщина облачилась в черное платье-футляр, подчеркнувшее ее постройневшую фигуру. При этом она стояла на траве босиком. Жена Юдашкина показала первый урожай. Хоть она и светская дама, но ухаживает за грядками и сама следит за растениями в саду. Примечательно, что друг пары Максим Галкин тоже недавно похвастался теплицей.

«Приехали домой, а тут такая красота! Все цветет, все растет! Трава от дождя и солнца выросла мягкая, теплая, приятно походить босиком!» — похвасталась звезда.

Поклонники отметили, что Марина находится в отличной форме. Наряд позволил ей показать осиную талию и стройные ноги. А также многие одарили комплиментами ее сад. «Так прикольно — арка с огурцами!», «Какая же вы красивая», «Огурцы какие уже у вас, у меня совсем маленькие», «Фигура как у статуэтки, садовнику отдельный респект», «Хозяюшка приехала домой», «Фигурка классная», — прокомментировали пост подписчики.

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