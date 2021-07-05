«Это не мой формат»: Меладзе объяснил, почему никогда не пойдет на интервью к Дудю

Певец Валерий Меладзе в эфире шоу «Осторожно, Собчак!» в беседе с ведущей объяснил, почему не пойдет на интервью к известному блогеру Юрию Дудю.

«Это не мой формат. Я посмотрел много программ у Дудя, и они действительно интересны. Но некоторые хорошие парни у него выглядели очень неубедительно. А некоторые негодяи, к которым я относился плохо, они были настолько убеждены в своей правоте, что у меня это даже вызвало симпатию».

Валерий Меладзе

Музыкант также привел конкретный пример. «Например, Сергей Доренко. Он — отъявленный негодяй. Признавался у Дудя в нелицеприятных вещах, но он был настолько гармоничен. Этот человек тянет на антигероя. Есть слабенькие люди. Они не могут стать героями и становятся антигероями. Вот, например, Моргенштерн», — сказал Меладзе.

Напомним, что Юрий Дудь — один из самых популярных блогеров в стране. У него многомилионная аудитория.

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