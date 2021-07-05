«Лорак не входила в сферу его интересов»: Меладзе встал на защиту брата после обвинений в домогательствах

Музыкант Валерий Меладзе в шоу «Осторожно, Собчак!» встал на защиту своего брата Константина, которого певица Ани Лорак ранее обвиняла в домогательствах.

«Костя самодостаточный, скромный и интеллигентный человек. Он настолько трепетно относится к женщинам. Он может написать женщине стихи. Он может совершить красивый поступок, но намекать будто что-то хочет взамен на что-то. У Кости было много проектов. Если задать вопрос Лорак, то она не сможет объяснить зачем она это ляпнула. Я сам не понимаю зачем? Он не делал непристойных предложений. Лорак не входила в сферу его интересов». Валерий Меладзе

Жена Меладзе певица Альбина Джанабаева, также ответившая на вопросы Собчак, заявила, что ей хочется защитить Константина. «Я знаю его совершенно другим. Может кто-то знает его с другой стороны. Он тонкий и ранимый. Его легко обидеть. Если нужно будет его защитить, то я это сделаю. У нас были продюсерские и товарищеские отношения. Я уважаю этого человека безмерно», – заметила Джанабаева.

Напомним, что позже Ани Лорак говорила: ее неправильно поняли. У нее сейчас нет претензий к Константину Меладзе.

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