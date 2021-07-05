«Он мастер влезть под кожу»: Валерий Меладзе высказал свое отношение к Борису Корчевникову

Как отметил музыкант, он внимательно посмотрел интервью с бывшей женой Ириной в программе «Судьба человека».

Музыкант Валерий Меладзе в эфире шоу «Осторожно, Собчак!» заявил, что внимательно посмотрел интервью своей бывшей жены Ирины ведущему Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

«Интервью с моей бывшей женой… Я хотел абстрагироваться, а потом все-таки посмотрел. Оно было откровенным. Я с пониманием отнесся к ее словам». Валерий Меладзе

Как отметил Меладзе, Ирине хотелось все вынести на публику об их прошлой жизни и непростых отношениях. «Она больше рассказывала о себе. Бориса Корчевникова это обламывало. Он мастер влезть под кожу. Обиды на жену у меня нет. Она мать моих дочек, которых я обожаю безумно. В этом ее заслуга», — заметил Валерий Меладзе.

Ранее в интервью Борису Корчевникову Ирина Меладзе, в частности, заявила, что поздравляла певицу Альбину Джанабаеву с рождением первенца. Тогда она еще не знала, что исполнительница родила ребенка от ее на тот момент мужа.

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