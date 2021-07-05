«Гуляли по берегам Волги»: Безрукова призналась, что во время съемок много времени проводила с Меньшовым

Владимир Меньшов до последних своих дней не прекращал работать. Он редко выходил в свет, предпочитая свободное время проводить с родными. Его главной поддержкой и опорой была жена Вера Алентова. Также режиссер часто виделся с дочкой Юлией и своими внуками: Андреем и Таисией. Однако этим летом артист попал в больницу. Он заразился коронавирусом и не смог справиться с последствиями после болезни.

5 июля Меньшов умер, находясь в столичной больнице. Печальное известие вскоре подтвердила его дочка, а вот Алентову новость настигла в клинике, где она лечится от коронавируса. Многие друзья и знакомые уже выразили свои соболезнования звездной семье. Валерия, Зара, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Светлана Немоляева, Сергей Безруков и другие известные персоны выразили свои соболезнования родным режиссера.

Не осталась в стороне и Ирина Безрукова. Она была близко с ним знакома и даже снималась с Меньшовым. Женщина поделилась своими воспоминаниями о нем.

«Сегодня не стало Владимира Валентиновича Меньшова. Невероятно жаль терять такого прекрасного и талантливейшего человека! Мы были знакомы лично. Даже снимались вместе в фильме „Китайский сервиз“. Съемки проходили на корабле, поэтому мы проводили много времени вместе. Еще гуляли по берегам Волги, обменивались какими-то творческими и личными новостями.

Владимира Валентиновича я помню всегда в хорошем настроении, с улыбкой на лице. Он был прекрасным, цельным человеком и настоящим профессионалом своего дела. Соболезную близким Владимира Валентиновича и его семье. И всем нам, кто остался без очередного гения. Уходят великие люди», — заявила она.

Вслед за ней поделилась своими воспоминаниями Надежда Бабкина. Оказалось, их с режиссером объединяла любовь к одному городу.

«Не стало великого Владимира Меньшова, выдающегося режиссера, на фильмах которого выросло не одно поколение. Нас с Владимиром Валентиновичем роднила любовь к нашей общей малой родине — Астрахани, где Меньшов, также, как и я, провел детство и юность, откуда в 18 лет уехал в Москву… Большое счастье для меня знакомство с ним. Каждую встречу вспоминаю с теплотой и благодарностью. Светлая память!» — написала артистка.

Напомним, что режиссер будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Василия Ланового. Дата и место прощания с артистом будут сообщены дополнительно.

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