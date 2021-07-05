«Большая беда»: Винокур и Калягин высказались о смерти Меньшова

Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Еще 22 июня кинорежиссера госпитализировали в городскую клиническую больницу № 15, где он скончался 5 июля в 9:36. Известно, что похоронят его на Новодевичьем кладбище, дата будет известна позже. Друзья, коллеги, поклонники Меньшова выражают свои соболезнования. Среди них и Владимир Винокур.

«Ушел человек, большая беда! Ушел великий режиссер, прекрасный актер и великолепный человек. Я выражаю свои соболезнования семье», — цитирует Винокура Пятый канал.

Народный артист РСФСР, артист и режиссер Александр Калягин узнал о смерти Меньшова из СМИ.

«Он прошел трудную жизнь, но ему жизнь подарила прекрасные минуты и счастливую семью. У него изумительная жена и дочка. Человек, который сделал много для кино и для зрителей, воспитывал молодежь. Спасибо ему большое. Я просто обескуражен. Глубоко соболезную Верочке и Юле», — добавил Калягин.

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