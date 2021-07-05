«Запомнилась эта щедрость»: Николаев вспомнил, как Меньшов отреагировал на спектакль «Любовь и голуби»

Владимир Меньшов в последнее время не появлялся на публике. Он был госпитализирован 22 июня. Как оказалось, режиссер заболел коронавирусом и не смог справиться с осложнениями. Утром 5 июля стало известно, что он умер в больнице на 82-м году жизни. Примечательно, что его жена Вера Алентова узнала о печальном известии в стенах медицинского учреждения, где лежит с коронавирусом.

Многие друзья и коллеги не могут поверить в случившееся. Светлана Немоляева, Сергей Безруков и Яна Поплавская уже поделились своими переживаниями и выразили соболезнования близким режиссера. Не остался в стороне и Игорь Николаев. Певец знаком со многими советскими актерами. В его архиве оказалось фото с Меньшовым и Сергеем Шакуровым. Он поделился историей, как посетил премьеру одного спектакля и увидел лично реакцию Владимира Валентиновича на постановку.

«Не стало Владимира Меньшова. Вспоминаю, как мы с ним и моим другом Сергеем Шакуровым оказались в Театре оперетты на премьере спектакля «Любовь и голуби». Я сидел рядом с создателем одноименного киношедевра, и мне была крайне интересна реакция Владимира Валентиновича, будет ли она скептической, будет ли мастер находить изъяны и несоответствия — а вместо этого увидел искреннюю добродушную улыбку, подключение к действию, а после спектакля — комплименты постановке, музыке и игре актеров! Мне запомнилась эта щедрость на похвалу чужой трактовки произведения, а не зацикленность на своей собственной. Свойство большого Таланта и гениального художника. Царствие небесное! Соболезнования семье и близким», — написал он.

Примечательно, что и его жена Юлия Проскурякова решила почтить память Меньшова. Она была потрясена печальной новостью о смерти артиста.

«Легендарный режиссер, наша гордость! Спасибо за все!! Светлая память великому человеку!» — заявила она.

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