«У нас семья создалась в результате харассмента»: Меладзе вспомнил начало романа с Джанабаевой

Музыкант Валерий Меладзе в шоу «Осторожно, Собчак!» заявил, что создал семью с певицей Альбиной Джанабаевой в результате харассмента.

«У нас семья создалась в результате харассмента. Я начальник, она — подчиненная. У нас случился роман. Такая штука. Так случилось. Это совсем не редкая история. Так что, наказывать нас всех? Думаю, что нет». Валерий Меладзе

Со своей стороны Альбина Джанабаева заметила, что у них с Меладзе в начале романа были разные этапы в отношениях. «Мы расходились, потом сходились. Началось все не как в романах и не как нам хотелось, а вот так. Я горжусь, что мы вышли на нынешний уровень. Дети сегодня гордятся нашими отношениями. Они растут в правильной семье, где папа любит маму. Это большое достижение, что мы смогли такое построить», — заметила певица.

Напомним, что Валерий Меладзе стал встречаться с Альбиной Джанабаевой, когда еще был женат на первой жене Ирине. Причем Джанабаева тайно родила от музыканта ребенка. Они долгие годы скрывали этот факт от широкой общественности.

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