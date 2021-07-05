Действие развернется сразу в двух временных отрезках: что известно о новом сериале «С нуля»

Лето не время премьер? Как бы не так. Стартовали съемки нового сериала ТНТ и Premier с Надеждой Калегановой и Марусей Фоминой в главных ролях. Режиссером проекта «С нуля» от Good Story Media выступил Василий Бархатов — один из самых успешных и талантливых театральных деятелей. На его счету более десятка нашумевших премьер в лучших мировых театрах, среди них: Большой театр, Мариинский театр, MXT имени А.П. Чехова, Литовский национальный театр оперы и балета, Немецкая государственная опера в Берлине. Этот список можно продолжать бесконечно.

А вот что известно о новом сериале.

Действие ленты по сценарию развернется сразу в двух временных отрезках: в наше время и в 2008 году. Сюжетные линии будут развиваться параллельно, пока не сомкнуться в цельную хронологию жизни двух подруг, которые учились в одном вузе и жили в одной комнате, но в итоге пошли совершенно разными путями.

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Драма о поколении нулевых строится вокруг судеб двоюродных сестер Лены и Наташи. В 2008 году они вместе открывали для себя мир тусовок, денег и безграничных возможностей, мечтая покорить Москву. Прошло больше десяти лет – Лена и Наташа живут непохожими жизнями на разных континентах. И сводит их снова вместе смерть отца Лены.

Вернувшаяся в Россию только из-за наследства, дочь подозревает, что отец погиб не своей смертью. Виновной в случившемся она считает Наташу. Подруга когда-то увела отца из семьи, а теперь Лена убеждена, что она просто избавилась от престарелого супруга, присвоив себе его деньги. Но в этой истории все оказывается совсем не так однозначно, как кажется на первый взгляд.

Главные роли в сериале «С нуля» играют Надежда Калеганова и Маруся Фомина.

Также в проекте снимаются Павел Табаков, Виктория Клинкова, Алексей Агранович, Максим Виторган и Алексей Розин.

Премьера сериала запланирована в эфире ТНТ и на видеосервисе Premier на 2022 год.