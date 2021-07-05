«Появилась некая грусть»: муж Боярской о завершившихся съемках второго сезона драмы «Триггер»

Поклонники ликуют! 3 июля в Москве завершились съемки продолжения психологической драмы «Триггер».

Во втором сезоне зрителей ожидает новый поворот в истории психолога-провокатора Артема Стрелецкого, который после «инцидента на крыше» оказывается наедине с собой, пытаясь пережить всю боль, полученную от близких. После неожиданного и шокирующего известия ему приходится вернуться в

реальность, которая его совершенно не ждала и Артему предстоит распутать сложное дело, где главным

подозреваемым является он сам.

Сюжет да и само продолжение полюбившейся ленты обещают быть захватывающими. Кроме знакомых ранее героев в исполнении Максима Матвеева, Светланы Ивановой, Игоря Костолевского, Виктории Масловой, Романа Маякина, Ангелины Стречиной и Владислава Тирона, зрители также увидят в

эпизодических ролях Макара Запорожского, Артема Осипова, Николая Шрайбера, Екатерину Варнаву, Зою

Бербер, Светлану Устинову, Антона Хабарова и многих других.

«Съемки второго сезона «Триггера» – это огромная часть жизни, насыщенные и крутые полгода, проведенные с командой настоящих профессионалов. От самых первых смен, когда температура на улице опускалась до -35 и, до последних, уже в летнюю жару, вся группа была единым организмом, с трепетом, относившимся к общему делу. По окончании появилась некая грусть, что, на самом деле, не так часто случается после работы над проектом», — заверил Максим Матвеев.

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